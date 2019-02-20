معركة مروعة بين تمساح عملاق وأفعى ضخمة تنتهي بافتراس الأخيرة

وثّق محبو الحياة البرية أثناء وجودهم في حديقة "إيفرجليدز" الوطنية في ولاية فلوريدا الأمريكية، معركة مروعة بين تمساح بطول 4 أمتار وأفعى يصل طولها إلى 5 أمتار.

ولم يترك التمساح الضخم أي فرصة لهروب الأفعى العملاقة، حيث قام بالقضاء عليها وافتراسها.

وعلق مالك الفيديو، قائلا: "أثناء وجودنا على الطريق المؤدية إلى حديقة إيفرجليدر، لاحظنا معركة ضخمة بين الزواحف. وسرعان ما أنهى التمساح المعركة".