معركة مروعة بين تمساح عملاق وأفعى ضخمة تنتهي بافتراس الأخيرة

ولم يترك التمساح الضخم أي فرصة لهروب الأفعى العملاقة، حيث قام بالقضاء عليها وافتراسها.
وعلق مالك الفيديو، قائلا: "أثناء وجودنا على الطريق المؤدية إلى حديقة إيفرجليدر، لاحظنا معركة ضخمة بين الزواحف. وسرعان ما أنهى التمساح المعركة".
وثّق محبو الحياة البرية أثناء وجودهم في حديقة "إيفرجليدز" الوطنية في ولاية فلوريدا الأمريكية، معركة مروعة بين تمساح بطول 4 أمتار وأفعى يصل طولها إلى 5 أمتار.
ولم يترك التمساح الضخم أي فرصة لهروب الأفعى العملاقة، حيث قام بالقضاء عليها وافتراسها.
وعلق مالك الفيديو، قائلا: "أثناء وجودنا على الطريق المؤدية إلى حديقة إيفرجليدر، لاحظنا معركة ضخمة بين الزواحف. وسرعان ما أنهى التمساح المعركة".
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