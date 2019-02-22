شاهد ماذا فعل هذا الشاب عندما التقطت حبيبته باقة العروس

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي شريطا مصورا ضاحكا يرصد ردة فعل شاب عندما تمكنت حبيبته من التقاط باقة الزهور التي ألقتها العروس.

ويظهر الفيديو سعادة الفتاة بالتقاطها باقة العروس، حيث يمكننا ملاحظة قفزها من شدة الفرح.

وبعد ذلك، بدأت بالنظر حولها باحثة عن حبيبها، ولكنه لم يكن بجانبها. وبعد فترة صغيرة يظهر من مراء الشاشة هاربا من الموقف الذي وقع به.

ويبدو أن الفتاة لم تكن تتوقع ردة فعل صديقها، في حين علت ضحكات الحاضرين، وبقيت واقفة في حيرة من أمرها وفي يدها باقة الزهور.

ويشار إلى أن من يلتقط باقة العروس في حقل الزفاف فسوف يكون دورها التالي في الزواج، ويتضح لنا أن الشاب لم يريد أبدا أن تلتقط صديقته الباقة.