بالفيديو... فتاة يائسة تصارع الموت للنجاة بحياتها

ويظهر مقطع الفيديو، الفتاة وهي متشبثة بطرف نافذة بكل ما تملك من قوة، ليتمكن رجال الإطفاء من الوصول إليها وإنقاذ حياتها.
تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لفتاة وهي تتشبث بطرف نافذة شقتها الواقعة على الطابق الثامن، بعد اندلاع حريق في منزلها في الصين.
ويظهر مقطع الفيديو، الفتاة وهي متشبثة بطرف نافذة بكل ما تملك من قوة، ليتمكن رجال الإطفاء من الوصول إليها وإنقاذ حياتها.
وثقت كاميرات المراقبة في أحد المنازل لحظة هجوم صقر على كلب منزلي.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي شريطا مصورا يرصد لحظة محاولة أنثى فهد بشتى الوسائل الحصول على اهتمام شريكها.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي شريطا مصورا ضاحكا يرصد ردة فعل شاب عندما تمكنت حبيبته من التقاط باقة الزهور التي ألقتها العروس.
لاقى فيديو لجرو صغير في الصين، رواجا كبيرا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
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