معركة ضروس بين كلبين وأفعى ضخمة في مياه ضحلة (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد معركة ضروس بين كلبين وأفعى ضخمة في مياه ضحلة في تايلاند.

ويظهر الفيديو قيام الثعبان الضخم بمهاجمة أحد الكلبين الصغيرين وجره إلى الماء. ولكن الكلب الآخر لم يسمح للأفعى بافتراس صديقه وأجبرها على إطلاق سراحه. ولم تقف الحادثة عند هذا الحد، بل انقلب السحر على الساحر وكان الهجوم أفضل وسيلة للدفاع.

حيث بدأ الكلبان الشجاعان بمهاجمة الأفعى الكبيرة داخل المياه الضحلة، وبدأت الأخيرة بالهروب منهما ولكنهما لم يتراجعا، ويمكننا ملاحظة، في آخر الفيديو انضمام كلب ثالث إليهما.

وعندها انتهى الفيديو ولم يتم معرفة النهاية، ومن الفائز في هذه المعركة الغريبة.