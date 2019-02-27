نقل فندق يزن 5000 طن لمسافة 35 مترا في الصين (فيديو)

تم نقل المبنى التاريخي لفندق "تشيانتسزان"، الذي بني في شارع تشونغشان، في مدينة تشانغشا الصينية، لمسافة 35.56 متر.

ويشار إلى أن الفندق بني في عام 1954، وهو أول مبنى من نوعه في مقاطعة هونان، حيث فتح أبوابه للضيوف الأجانب بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949. ويعتبر المبنى المكون من ثلاثة طوابق (من الطوب الأحمر) عن صرح معماري تاريخي يخضع لحماية الدولة.

وقرر مسؤولو مدينة تشانغشا، لتوسيع منطقة وقوف السيارات بجوار الطريق السريع تشونغشان المزدحم، نقل المبنى الذي يزن حوالي 5000 طن وبمساحة 3800 متر مربع.

وفقا لشركات البناء، تم نقل مبنى الفندق الضخم بنجاح لمسافة 35.56 متر. واستغرقت عملية النقل أكثر من 40 ساعة.