شاهد ماذا فعلت طفلة عندما توقف لها سائق السيارة لتتمكن من عبور الطريق

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي شريطا مصورا يظهر رد فعل فتاة صغيرة عندما توقف لها سائق السيارة لتتمكن من عبور الطريق في الصين.

ويظهر الفيديو، الذي قامت صفحة "China Xinhua News" بنشره عبر صفحتها على "فيسبوك" قيام الفتاة الصغيرة بالإنحاء لسائق السيارة، الذي توقف لتتمكن من عبور الطريق، في إشارة منها إلى احترامها لفعله الطيب.