شاهد ماذا يفعل العنكبوت قبل أن ينقض على فريسته (فيديو)

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر افتراس أحد العناكب الضخمة لفأر متوسط الحجم كان قد وقع في شباكه.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم توثيقه في إحدى غابات بيرو، عنكبوت بحجم 30 سنتيمترا تقريبا، وهو يشل حركة فأر متوسط الحجم تمهيدا لافتراسه.