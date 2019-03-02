شاهد ماذا يفعل العنكبوت قبل أن ينقض على فريسته (فيديو)

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم توثيقه في إحدى غابات بيرو، عنكبوت بحجم 30 سنتيمترا تقريبا، وهو يشل حركة فأر متوسط الحجم تمهيدا لافتراسه.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر افتراس أحد العناكب الضخمة لفأر متوسط الحجم كان قد وقع في شباكه.
ويظهر مقطع الفيديو الذي تم توثيقه في إحدى غابات بيرو، عنكبوت بحجم 30 سنتيمترا تقريبا، وهو يشل حركة فأر متوسط الحجم تمهيدا لافتراسه.
مرت مجموعة من السياح بتجربة قد تحدث مرة في العمر عند رؤيتهم أسودا بيضاء نادرة جدا في مزرعة في جنوب أفريقيا.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي شريطا مصورا يظهر رد فعل فتاة صغيرة عندما توقف لها سائق السيارة لتتمكن من عبور الطريق في الصين.
تم نقل المبنى التاريخي لفندق "تشيانتسزان"، الذي بني في شارع تشونغشان، في مدينة تشانغشا الصينية، لمسافة 35.56 متر.
انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة انفجار مقهى متنقل وتطايره في الهواء في مدينة يوجين الأمريكية.
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