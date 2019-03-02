لقطات نادرة لزرافة بيضاء وصغيرها (فيديو)

هل شاهدت زرافة بيضاء من قبل؟

حالة نادرة لزرافة بيضاء وصغيرها في كينيا.

يعود سبب تلونها بالأبيض لطفرة وراثية تسمى "ليوسيسم" تمنع خلايا الجلد من التلون وتبقيها باللون الأبيض. هذه الحالة منتشرة بين العديد من الحيوانات كالطيور والثدييات بالإضافة إلى الأسماك

المصدر: Africanimals pic.twitter.com/hKeenPj5Pn