حضن يظهر "حب" ترامب الجارف (فيديو)

أظهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حبه الجارف للولايات المتحدة الأمريكية، خلال حضوره مؤتمر العمل السياسي المحافظ لعام 2019، أمس السبت.

وقبل إلقاء كلمته في المؤتمر، ذهب الرئيس الأمريكي ناحية علم الولايات المتحدة المتواجد على خشبة المسرح واحتضنه.

وتطرق ترامب في كلمته عن التعريفات الجمركية، ومهاجمته لوسائل الإعلام، وإظهار ثقته بشأن إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة في عام 2020.

وحازت لقطة احتضان دونالد ترامب للعلم الأمريكي ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ غرد أحدهم عبر "تويتر" أنه كان من المفترض أن يحييه لا أن يداعبه.

فيما سخرت مغردة قائلة إن العلم الأمريكي انضم لحركة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي، بعد أن احتضنه.