خنزيرة ضخمة ترضع نمرين صغيرين (فيديو)

قام موظف في حديقة الحيوان في منطقة سي راشا التايلندية، بتوثيق شريط مصور يظهر خنزيرة ضخمة ترضع نمرين صغيرين كانا قد فقدا أمهما.

ووفقا للموظف، فقد ماتت أم النمرين، كان عليهم أن يجدوا مصدرا آخر لإطعامهم، وكانت الخنزيرة مصدرا جيدا لهما، وقد تقبلاها وبدأوا بشرب الحليب من أثديتها.

وكتب موظفو الحديقة أن النمور ستنو بشكل أسرع عن طريق تناول حليب أمهم بالتبني.