غرير العسل ينقض على نمر حاول افتراس صغيره ويجبره على الهروب (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر حيوان غرير العسل ينقض عل نمر حاول افتراس صغيره ويجبره على الهروب.

ويرصد الفيديو محاولة افتراس النمر لصغير غرير العسل، ومن ثم فجأة تظهر أمه وتهاجم بشراسة النمر لتخليص صغيرها من بين أنياب الحيوان المفترس.

وفي هذه اللحظة خاف النمر من الأم الغاضبة، وهرب واكتفى بمراقبة الموقف من بعيد.