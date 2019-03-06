شاهد... فيديو مروع يوثق لحظة دفن فتاة حية

كانت فتاة على موعد مع الموت دفنا، بعدما أقدم سائق جرافة على حملها في دلو جرافته عن الطريق الخطأ ودفنها حية في جبل من الرمال في منطقة ييدو بمقاطعة هوبي الصينية.

يظهر مقطع الفيديو، وقوف العاملة بين الجرافات وسط جبال من الرمال في أحد المصانع، ومن دون قصد يحملها سائق الجرافة ويدفنها حية، ليعلن عن وفاتها خنقا، حيث فشلت مساع زملائها من إنقاذ حياتها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".