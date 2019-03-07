بالفيديو... ماكينة صراف آلي تفاجئ لصين

وأظهر المقطع الذي نشره موقع "لايف ليك"، فشل محاولة السرقة، بعد قيامهما بتحطيم الأبواب واقتحام المكان.

وكان في انتظارهما مفاجأة غير سارة حيث انتشر دخان كثيف حولهما، فور دخولهما المكان، الأمر الذي دفعهما إلى المغادرة.