بالفيديو... ماكينة صراف آلي تفاجئ لصين

وأظهر المقطع الذي نشره موقع "لايف ليك"، فشل محاولة السرقة، بعد قيامهما بتحطيم الأبواب واقتحام المكان.
وكان في انتظارهما مفاجأة غير سارة حيث انتشر دخان كثيف حولهما، فور دخولهما المكان، الأمر الذي دفعهما إلى المغادرة.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لصين وهما يقتحمان مبنى تجاريا لسرقة ماكينة صراف آلي.
وأظهر المقطع الذي نشره موقع "لايف ليك"، فشل محاولة السرقة، بعد قيامهما بتحطيم الأبواب واقتحام المكان.
وكان في انتظارهما مفاجأة غير سارة حيث انتشر دخان كثيف حولهما، فور دخولهما المكان، الأمر الذي دفعهما إلى المغادرة.
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