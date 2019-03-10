بالفيديو... ضيف سوداني ينام على الهواء مباشرة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريف لضيف سوداني، أثناء تواجده على الهواء مباشرة مع إحدى القنوات الإخبارية.

وكانت قناة "الحدث" قد استضافت رئيس تحرير صحيفة "الرأي" السودانية، مالك طه، للحديث عن المظاهرات التي تضج بها السودان حاليا، إلا أن الضيف نام على الهواء.

وحاولت المذيعة مخاطبة الضيف عدة مرات إلا أنها فشلت، فخرجت إلى فاصل.