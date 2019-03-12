بالفيديو... سقوط مروع لامرأة في استعراض أمام السياح

انتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي للحظة انهيار سقف مبنى في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن، والمثير في الأمر هو لحظة السقوط التي حدثت وقت مرور أحد الأشخاص.