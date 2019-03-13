بالفيديو... صيني يصدر موسيقى من قالب طوب

وذكرت قناة CGTN على "يوتيوب" أن لي يستطيع أيضا إصدار موسيقى من مزامير تدعى DIY، التي تصنع من أنبوب بلاستيكي ومضخة دراجات بخارية.
نجح رجل صيني يبلغ من العمر 31 عاما يدعى لي تشنغ جيان في تحويل قالب طوب إلى أداة تشبه الفلوت باستخدامها ليصدر الموسيقى منها.
وذكرت قناة CGTN على "يوتيوب" أن لي يستطيع أيضا إصدار موسيقى من مزامير تدعى DIY، التي تصنع من أنبوب بلاستيكي ومضخة دراجات بخارية.
رصدت عدسات كاميرات المراقبة، في أحد شوارع محافظة الأقصر جنوبي مصر، واقعة محاولة فاشلة لاختطاف طفلة نجحت في الإفلات من يد خاطفها.
شاركت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، متابعيها فيديو نشرته اليوم الثلاثاء على حسابها الشخصي على موقع "انستغرام" يظهر وجهها المتأثر بالصدفية.
انتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي للحظة سقوط سيدة أثناء استعراض في أحد المعالم السياحية شرقي الصين.
انتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة إنقاذ زوج من النمور سقطا في بئر بإحدى القرى الهندية.
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