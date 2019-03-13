بالفيديو... صيني يصدر موسيقى من قالب طوب

نجح رجل صيني يبلغ من العمر 31 عاما يدعى لي تشنغ جيان في تحويل قالب طوب إلى أداة تشبه الفلوت باستخدامها ليصدر الموسيقى منها.

وذكرت قناة CGTN على "يوتيوب" أن لي يستطيع أيضا إصدار موسيقى من مزامير تدعى DIY، التي تصنع من أنبوب بلاستيكي ومضخة دراجات بخارية.