بالفيديو... الرياح تطيح بشاحنة ضخمة في أمريكا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير يظهر مدى قوة الرياح في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أدت شدة الرياح إلى انقلاب شاحنة ضخمة وإزاحتها بعيدا عن الطريق.