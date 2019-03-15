سائق حافلة كاد أن يقتل شريكه مرتين أثناء سرقة متجر أسلحة (فيديو)

ويظهر الفيديو وصول اللصوص، في وقت متأخر من الليل، بسيارة خاصة وحافلة مسروقة إلى المتجر. وقاموا باستخدام الحافلة لهدم جدار المتجر.

وعلى الفور دخل أحد اللصوص من الفتحة في الجدار، ولكنه تسرع على ما يبدو، كون صديقه حاول مرة أخرى هدم الجدار وكاد أن يدهسه، ومن ثم حاول مرة أخرى، ولكن اللص الأول نجا من الحالتين.

ويشار إلى أن اللصوص لم يحصلوا على مبتغاهم، كون جميع الأسلحة جمعت في حاويات خاصة، ولم يستطيعوا الوصول إليها، وفروا هاربين من مكان الحادثة.

وقدر صاحب المتجر الأضرار التي لحقت به بمبلغ يتراوح بين 10 و15 ألف دولار.