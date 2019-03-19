لاعب هوكي يسقط الحكم بضربة قاضية (فيديو)

يظهر الفيديو كيف بدأ اللاعب جدالا مع المحكم، ثم ضربه على رأسه، مما أدى إلى سقوط الحكم على الأرض ولم يتمكن من الوقوف إلا بعد مرور بضع من الوقت.
واهتمت الشرطة المحلية بالحادثة، وفتحت تحقيقا بالأمر.
هاجم لاعب الهوكي، نيكولاس ساير، البالغ من العمر 45 عامًا، حكم المباراة، وأسقطه أرضا بعد ضربة قاضية خلال مباراة ودية بين فرق الهواة.
يظهر الفيديو كيف بدأ اللاعب جدالا مع المحكم، ثم ضربه على رأسه، مما أدى إلى سقوط الحكم على الأرض ولم يتمكن من الوقوف إلا بعد مرور بضع من الوقت.
واهتمت الشرطة المحلية بالحادثة، وفتحت تحقيقا بالأمر.
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