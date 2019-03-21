بالفيديو... لقطات من زاوية جديدة لهجوم نيوزيلندا الإرهابي

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية مقطع فيديو يظهر جانبا جديدا من هجوم نيوزيلندا الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا، يوم الجمعة الماضي، والذي راح ضحيته ما لا يقل عن 50 قتيلا.

وقالت الشبكة الأمريكية أن اللقطات الجديدة تم التقاطها من كاميرا مراقبة خاصة بفندق قريب من موقع الهجوم، على المسجد الأول الذي استهدفه المهاجم، ويظهر الفيديو أنه أطلق النار وهو يقود سيارته مبتعدا.