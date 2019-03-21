في الكويت... لاعب "برشلونة" يزور مسجدا مرتديا الشورت (صور)

واجه لاعب برشلونة الإسباني المعار لأرسنال الإنجليزي، دينيس سواريز، موجة انتقادات عارمة بعد زيارة قام بها إلى مسجد في الكويت.

ونشر اللاعب الإسباني البالغ من العمر 25 عاماً على صفحته الشخصية عبر "انستغرام" صور زيارته مع صديقته إلى المسجد الكبير في الكويت، مرتديا شورتا قصيرا.

وأثارت الصورة جدلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتهاكه "حرمة اللباس في المكان المقدس".

— كان الإخبارية (@cannewskw) March 18, 2019

ووفقا لصحيفة "الرأي" أكد مدير إدارة المسجد الكبير، رومي الرومي، على وجود إرشادات عامة على الزائرين للمسجد الالتزام بها، لافتا إلى أن المسجد الكبير يحتل المركز الثاني بالنسبة للزوار في الأماكن المشهورة في دولة الكويت.

وأعلن نادى أرسنال، في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي ضم دينيس سواريز بشكل رسمي من برشلونة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.

وخاض دينيس سواريز 46 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وحصل مع الفريق الكتالوني على 5 بطولات.