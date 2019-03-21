"الطفل الفولاذي"... يسجل رقما قياسيا جديدا (فيديو)

سجل الطفل رحيم كورييف، البالغ من العمر ست سنوات من جمهورية الشيشان الروسية، رقما قياسيا عالميا، بعد قيامه بأداء 330 مرة في رياضة التمرين المتوازي دفعة واحدة.

سجل كورييف رقما قياسيا جديدا في كتاب السجلات الروسي، في العاصمة الشيشانية غروزني، اليوم الأربعاء، بعد تأديته 330 مرة لتمرينا متوازيا دفعة واحدة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حطم رحيم 6 أرقام قياسية عالمية، حيث قام بأداء تمرين الضغط 3202 مرة دون استراحة خلال ساعتين ونصف الساعة فقط.

ومنحه رئيس الشيشان، رمضان قاديروف، لقب "المواطن الفخري للجمهورية الشيشانية" ليصبح كورييف أصغر مواطن يحمل لقبًا فخريًا.

وأهدى قديروف الطفل سيارة مرسيدس بيضاء اللون، وقال للطفل عند لقائه به "على أبيك أن يسوق بك في المرسيدس الأبيض، إنك تستحقه".