بالفيديو... مخلوق غامض مدفون في الرمال يثير الذعر في واشنطن

اكتشف خبراء بحريون في حديقة مائية أمريكية، مخلوق بحري غامض، عثر عليه وهو مدفون في الرمال، على شاطئ لونغ بيتش في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وبعد أن قاموا بعمليات حفر لاستخراجه من الرمال، اكتشفوا أن المخلوق ثعبان بحر من المحيط الهادئ، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأشاروا إلى أنه يشبه الثعابين البحرية، ولكنهم أكدوا أن مواصفاته لم تكن نموذجية.

وأعلن المسؤولون في الحديقة المائية "سيسايد أكواريوم" على الإنترنت، اليوم الجمعة "إنه حيوان لم يسبق له مثيل على ساحل واشنطن"، موضحين أنه عادة ما تكون هذه الأسماك في أعماق تتراوح ما بين 25 و500 قدم، معربين عن اندهاشهم أنه مازال يتنفس عند التقاطه.

وقرر فريق من علماء الأحياء إعادة الحيوان إلى الحديقة المائية في أوريغون، وتم وضعه معزولا بداخل خزان من أجل تدفئته لكي يشعر براحة أكثر، بعدما اكتشفوا أنه ليس في حالة تؤهله للعودة إلى البحر، ولوجود بعض الأضرار في زعانفه الصدرية.