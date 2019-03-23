بالفيديو... دب ينقض على قروي ويسحبه إلى ضفة النهر

ويظهر مقطع الفيديو تجمع القرويين حول الدب ورميه بالحجارة، لكنه استفرد بأحدهم وسحبه إلى ضفة النهر، وتمكن بمساعدة آخرين من تحرير نفسه، متلقيا إصابات خطيرة جراء الحادث.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة انقضاض دب على رجل قروي في إحدى قرى ولاية أندرا براديش الهندية.
ويظهر مقطع الفيديو تجمع القرويين حول الدب ورميه بالحجارة، لكنه استفرد بأحدهم وسحبه إلى ضفة النهر، وتمكن بمساعدة آخرين من تحرير نفسه، متلقيا إصابات خطيرة جراء الحادث.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة مهاجمة أحد الأسود لأسد آخر للاستيلاء على منطقته وتحول الحادث إلى معركة بين الحيوانات المفترسة.
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