شاهد... معركة مرعبة بين ثعبانين ونهاية مؤلمة لأحدهما

ويظهر الثعبانان في معركة قتال أفاعي حامية، يحاول كل منهما أن يقضي على الآخر بسمه، لكن النهاية كانت بانتصار الثعبان الأضخم، حسبما ذكر مصور الفيديو، الذي نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
خاض ثعبانان معركة حامية، في إحدى المناطق البرية في أستراليا، انتهت إلى أن أحدهما أكل الآخر بعدما استطاع التغلب عليه.
ويظهر الثعبانان في معركة قتال أفاعي حامية، يحاول كل منهما أن يقضي على الآخر بسمه، لكن النهاية كانت بانتصار الثعبان الأضخم، حسبما ذكر مصور الفيديو، الذي نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو بطلته إوزة استطاعت بمهارتها وذكائها إنقاذ صغارها من أنياب فهد جائع في محمية سابي ساندز في جنوب أفريقيا.
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