شاهد... معركة مرعبة بين ثعبانين ونهاية مؤلمة لأحدهما

خاض ثعبانان معركة حامية، في إحدى المناطق البرية في أستراليا، انتهت إلى أن أحدهما أكل الآخر بعدما استطاع التغلب عليه.

ويظهر الثعبانان في معركة قتال أفاعي حامية، يحاول كل منهما أن يقضي على الآخر بسمه، لكن النهاية كانت بانتصار الثعبان الأضخم، حسبما ذكر مصور الفيديو، الذي نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.