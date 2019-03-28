شاهد... إنقاذ شخصين بعد حادث سيارة مروع

يظهر مقطع الفيديو لحظة إنقاذ شخصين بعدما تعرضت سيارتهما لحادث مروع، أدى إلى انقلابها رأسا على عقب.

وقالت قناة "إيه بي سي 13"، على "يوتيوب"، إن الشرطة كانت تطارد الشخصين، اللذين انقلبت سيارتهما خلال عملية المطاردة، بعدما استخدما سلاحا آليا في مواجهة مع الشرطة.