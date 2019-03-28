شاهد... اندلاع مشاجرة بسبب "وجبة غذاء" في بريطانيا

ووقعت المشاجرة في أحد مطاعم شركة الوجبات السريعة "ماكدونالدز" في بريطانيا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي أشارت إلى أن شخصين رفضا دفع قيمة الوجبات، وعندما تم اعتراضها، اشتبكا مع موظفي المطعم، في معركة بالأيدي.
نشبت معركة حامية بين موظفي أحد مطاعم "ماكدونالدز" مع شخصين، تبادلا معهما اللكمات، بعدما رفضا دفع قيمة الطعام، الذي تناولاه.
ووقعت المشاجرة في أحد مطاعم شركة الوجبات السريعة "ماكدونالدز" في بريطانيا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي أشارت إلى أن شخصين رفضا دفع قيمة الوجبات، وعندما تم اعتراضها، اشتبكا مع موظفي المطعم، في معركة بالأيدي.
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