شاهد... سرعة الفأر الكنغري الهائلة في مواجهة أفعى

التقط علماء من الولايات المتحدة عدة مقاطع فيديو تظهر سلوك حيوان الفأر الكنغري حين تعرضه للخطر.

ثبتت كاميرات فيديو عالية الدقة والجودة لتسجيل مقاطع الفيديو ودراسة ومراقبة سلوك هذه الحيوانات الثدية.

ويظهر في مقاطع الفيديو محاولة الأفاعي الانقضاض على الفئران، ولكن القوارض الصغيرة تتمكن من الإفلات في اللحظة الأخيرة.

وأثناء مشاهدة الفيلم، يمكن ملاحظة أن الأفعى على وشك الإمساك بالفئران. ولكن الفئران تقفز في كل مرة أسرع بجزء من الثانية من الأفاعي.

ومن المعروف أن ردة فعل الأفعى الجرسية تدوم حوالي 100 ملي ثانية، ولكن العلماء فوجؤا بأن ردة فعل الفئران كانت أسرع-حوالي 70 ملي ثانية.