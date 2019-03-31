شبح يخدش طفلة صغيرة على وجنتها داخل غرفتها (فيديو)

زعم زوجان من مدينة ميشيغان الأمريكية أن شبحًا شريرًا يعيش في منزلهما بعد أن عثروا على ثلاثة خدوش أرجوانية على وجنة ابنتهما الصغيرة.

وقاموا بتثبيت كاميرات مراقبة داخل غرفة ابنتيهما لتحديد السبب ومعرفة ماذا يجري داخل الغرفة، ونشروا الفيديو على اليوتيوب، وفق صحيفة "ديلي ميل".

ويظهر الفيديو ظل لرجل يمشي بسرعة بالقرب من سرير الطفلة الصغيرة، ومن ثم يتنقل في الغرفة ويختفي في الهواء دون أي أثر.

بالإضافة إلى ذلك، قام الزوجان بدعوة أشخاص للبحث عن الشبح، وقد أكدوا بالفعل وجوده، على حد تعبيرهم.

ووفقا للجيران، فإن امرأة عجوز كانت تعيش في هذا المنزل، وعانت لفترة طويلة من كسر في الفخذ، حتى عثر عليها ميتة على الدرج. وبعد ذلك عاش أخاها (المصاب بالفصام) إلى أن وافته المنية.