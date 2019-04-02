بالفيديو... سيدة تركية تهاجم فتاتين وتنزع حجاب إحداهن في أضنة

انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، جرى تصويره من كاميرا مراقبة في أحد شوارع مدينة أضنة التركية، لحظة شجار بين امرأة وفتاتين محجبتين.

المقطع المصور الذي لم تتجاوز مدته الدقيقة وأربع ثوان، يظهر سيدة غير محجبة وهي تقف في الشارع لتلتفت لفتاتين محجبتين موجهة لهن الحديث في الوقت الذي تابعت فيه الفتاتان سيرهما.

فتوقفت إحداهما لتبادل الحديث مع المرأة التي بدورها عادت باتجاههما، وقامت بدفع إحداهن أثناء الحديث معها، في الوقت الذي توقفت مجموعة من المارة لمراقبة الموقف.

إلى أن الأمر لم ينته هنا، لتقوم إحدى الفتيات المحجبات بدفع المرأة التي حاولت نزع الحجاب عنها.

فقام شاب من المارة بإبعاد السيدة عن الفتاتين، ولكن السيدة حاولت الوصول للفتاتين إلى أن المارة منعوها من الوصول إليهما.