بالفيديو... رجل لم يقص شعره منذ 54 عاما

صدم رجل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهوره في مقطع فيديو مع شعره، الذي لم يقصه منذ 54 عاما.

ورافق الرجل، البالغ من العمر 77 عاما، زوجته إلى صالون لتصفيف الشعر، بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين لغسل شعره، بحسب صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.

© Sputnik . Rostislav Koshelev بالفيديو... فتاة هندية تحصل على لقب أطول شعر في العالم

وظهر العاملون في مقطع الفيديو، وهم يفكون تشابك خصلاته المجدلة الطويلة، قبل غسل شعره وتجفيفه، في عملية استغرقت ما بين ساعتين إلى 3 ساعات.

وقال الرجل في الفيديو، إنه لم يقص شعره منذ أن كان عمره 23 عاما، في أواخر السبعينيات عرض عليه شخا ما دفع 570 دولارا مقابل شعره لكنه رفض.

ويدعي الرجل، الذي يحافظ على شعره ملفوفا حول رأسه كعمامة، أنه لم يقص شعره منذ أكثر من 54 عاما.

وشاركت ابنة الرجل الفيديو، الذي سرعان ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد ملايين المشاهدات في أيام قليلة.

ويشجع مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الصينية الرجل على التقدم لموسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية، للحصول على لقب أطول شعر في العالم، بعدما وصل طول شعره إلى 5.5 مترا.