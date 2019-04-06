بالفيديو..سقوط نيزك في كراسنويارسك الروسية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه جسم مضيء في سماء مقاطعة كراسنويارسك الروسية.

وظهر في شريط الفيديو جسم مضيء يتجه نحو الأرض إلا انه ما لبث أن يتلاشى بعد لحظات.

ومن جانبه أوضح الأستاذ المساعد في كلية الفيزياء بجامعة موسكو الحكومية، فلاديمير سوردين، لقناة "زفيزدا" الروسية: "نحن الآن نعيش فس عصر الكاميرات الرقمية بحيث من المستحيل تفويت نيزك واحد دون أن تلتقطه عدسات الكاميرا."

وسجلت جمعية الشهب الأمريكية، قبل عدة أيام شريط فيديو يظهر سقوط نيزك في جنوب شرق الولايات المتحدة، وتمكن سكان في 8 ولايات من رؤية هذه الظاهرة الغريبة.

وبحسب المرصد الجوي الوطني في ولاية فلوريدا، فإن ضوءا شديدا نتج عن دخول نيزك الغلاف الجوي للأرض.

ولم يؤكد المرصد إذا ما لامس الجسم الفضائي الأرض، أم أنه تحلل في الهواء قبل الاصطدام.