بالفيديو.."فئران النينجا" تقاتل الأفاعي بحركة كاراتيه

إلتقطت مجموعة من كاميرات التصوير وضعها فريق من الباحثين الطلاب في نيومكسيكو وكاليفورنيا، مشاهد فريدة من نوعها للفئران الطائرة أو التي تعرف بـ"الفئران الكنغر".

المشاهد التي تم تصويرها ليلا والتي تظهر حركة هذا النوع من الفئران، أظهرت ردود فعل الفئران لدى تعرضها لهجوم من قبل الأفاعي.

حيث تبادر الفئران بحركة بهلوانية تتبعها بضربة قدم، حيث وصفها الكثيرون بـ"الفئران النينجا"، لتبتعد هاربة عن الأفاعي.