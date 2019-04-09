شاب يفوز بسبيكة ذهبية وزنها 20 كيلوغراما بسبب إخراجها من صندوق (بالفيديو)

أتاح مطار دبي الدولي الفرصة للمسافرين لتجربة مثيرة، هي الفوز بسبيكة من الذهب، وزنها 20 كيلوغراما، في حال إخراجها من صندوق زجاجي.

حاول الكثيرون من المسافرين إخراج السبيكة من الصندوق، لكنهم فلشوا، إلا شابا واحدا كان سعيد الحظ والذي فاز بها، بحسب ما نشره موقع "تايمز أوف إنديا".

وتمكن الشاب من إخراج السبيكة بعد مثابرة وتركيز شديدين، وأصبحت السبيكة التي تزن 20 كيلوغراما من نصيبه، في النهاية.

وظهر العديد من الأشخاص في مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يحاولون استخراج السبيكة، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.

وكان من الواضح بحسب ما أظهرته المقاطع أن إخراج القطعة الذهبية الكبيرة ليس سهلا، بسبب وزنها الثقيل والفتحة الضيقة التي يجب أن تخرج منها.