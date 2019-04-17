شاهد... لحظة سقوط شاب أمام مركبة ونجاته من الموت بأعجوبة

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي نجاة شاب من موت محقق بعد سقوطه أمام مركبة بمنطقة سامي في محافظة جرش في الأردن.

وقال شهود عيان إن الشاب كان يسير في منطقة ساكب، وعند عبوره الشارع للجهة المقابلة تعثر أثناء عبثه بهاتفه وسقط أمام مركبة فكادت أن تدهسه.