شاهد... لحظة سقوط شاب أمام مركبة ونجاته من الموت بأعجوبة

وقال شهود عيان إن الشاب كان يسير في منطقة ساكب، وعند عبوره الشارع للجهة المقابلة تعثر أثناء عبثه بهاتفه وسقط أمام مركبة فكادت أن تدهسه.
أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي نجاة شاب من موت محقق بعد سقوطه أمام مركبة بمنطقة سامي في محافظة جرش في الأردن.
وقال شهود عيان إن الشاب كان يسير في منطقة ساكب، وعند عبوره الشارع للجهة المقابلة تعثر أثناء عبثه بهاتفه وسقط أمام مركبة فكادت أن تدهسه.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لقطة وهي في حالة استرخاء تام بعد أن قام صاحبها بشراء مدلك كهربائي لها.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة قيام صغير فرس النهر بطرد تمساح ضخم من منطقته في محمية كروجر الطبيعية في جنوب أفريقيا.
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