عنكبوت ضخم يهاجم صاحبته أثناء محاولتها إطعامه (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة مهاجمة عنكبوت ضخم صاحبته أثناء محاولتها إطعامه، إذ اعتبر ذلك تهديدا له.

وتمكنت الأمريكية من سحب يدها في الوقت المناسب عندما هاجمها العنكبوت السام، حيث قامت برمي العنكبوت على الأرض مع الملقط الذي كانت تحمل به الطعام.

وكان هجوم العنكبوت بمثابة مفاجأة لم تتوقعها الشابة، لكن تصرفه كان طبيعيا تماما.