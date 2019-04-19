عنكبوت ضخم يهاجم صاحبته أثناء محاولتها إطعامه (فيديو)

وتمكنت الأمريكية من سحب يدها في الوقت المناسب عندما هاجمها العنكبوت السام، حيث قامت برمي العنكبوت على الأرض مع الملقط الذي كانت تحمل به الطعام.
وكان هجوم العنكبوت بمثابة مفاجأة لم تتوقعها الشابة، لكن تصرفه كان طبيعيا تماما.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة مهاجمة عنكبوت ضخم صاحبته أثناء محاولتها إطعامه، إذ اعتبر ذلك تهديدا له.
وتمكنت الأمريكية من سحب يدها في الوقت المناسب عندما هاجمها العنكبوت السام، حيث قامت برمي العنكبوت على الأرض مع الملقط الذي كانت تحمل به الطعام.
وكان هجوم العنكبوت بمثابة مفاجأة لم تتوقعها الشابة، لكن تصرفه كان طبيعيا تماما.
تشهد جلسات تصوير ما قبل الزفاف، بذل العروسان والمصور الفوتوغرافي، أقصى مساعيهم لتقديم أفضل لقطات ممكنة، لكي تخلد في الذاكرة.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لمعركة ضروس بين كوبرا وخمسة كلاب حاولوا منعها من الدخول إلى منزل صاحبهم في بلدة صغيرة ليست بعيدة عن مدينة بهاغالبور الهندية.
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