صورة مثالية ولقطة محرجة... ماذا حدث لعروسين وسط النهر (فيديو)

تشهد جلسات تصوير ما قبل الزفاف، بذل العروسان والمصور الفوتوغرافي، أقصى مساعيهم لتقديم أفضل لقطات ممكنة، لكي تخلد في الذاكرة.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو شاركة استوديو تصوير في الهند، لعروسين أثناء جلسة تصوير ما قبل زفافهما، والتي شهدت على موقف محرج جمعت بينهما وسط النهر، بحسب موقع "إنديا توداي" الهندي.

فبينما كان يجلس العورسان "تيجين" و"بيلبا" في قارب بالقرب من ضفاف نهر بامبا في ولاية كيرالا الهندية، طلب المصور منهما أن يتبادلا القبلات، تحت لحاء من الشجر، بينما يقوم رجال من خلف الكاميرا برش المياه عليهما كمؤثرات خاصة، ولكن ما حدث هو ميل القارب لينقلب بهما في النهر.

ولكن كانت نتيجة اللقطة المحرجة صورة مثالية للعروسين بعد خروجهما من الماء وهما مبتلان تماما، لتنضم إلى لقطاتهما الحميمية قبل زفافهما.