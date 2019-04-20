قطة تصطاد طائرا بمهارة فائقة (فيديو)

وعلقت القناة على الفيديو قائلة " بحذر وترقب وانتقاء اللحظة المناسبة للهجوم، استطاعت هذه القطة صيد فريستها".
وأشارت إلى أن القطط تمتلك سرعة بديهة وتتمتع بأجسام مرنة مما يساعدها على القفز لارتفاعات عالية.
نشرت قناة "ناشيونال جيوغرافيك" عبر صفحتها على موقع "تويتر" شريطا مصورا يظهر قطة تقوم باصطياد طائرا بمهارة فائقة.
وعلقت القناة على الفيديو قائلة " بحذر وترقب وانتقاء اللحظة المناسبة للهجوم، استطاعت هذه القطة صيد فريستها".
وأشارت إلى أن القطط تمتلك سرعة بديهة وتتمتع بأجسام مرنة مما يساعدها على القفز لارتفاعات عالية.
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