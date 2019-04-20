قطة تصطاد طائرا بمهارة فائقة (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لمعركة ضروس بين كوبرا وخمسة كلاب حاولوا منعها من الدخول إلى منزل صاحبهم في بلدة صغيرة ليست بعيدة عن مدينة بهاغالبور الهندية.