شاهد... قرد ينقذ غزالة من فك فهد ويطارده

تعد الحيوانات المفترسة ملوك الغابات، لما تملكه من قوة جسمانية تمكنها من الفتك بالحيوانات الأخرى، التي تصبح مجرد فرائس في نظرها.

ويعد الفهد أحد أكثر الحيوانات البرية فتكا ويطارد فرائسه دوما، لكن مقطع فيديو، يظهر أن الفهد، الذي أسقط غزالة ويحاول القضاء عليها، أفلت فريسته وفر مسرعا، عندما هاجمته مجموعة من القردة، التي قررت أن تنقذ الفريسة من فك المفترس.