شاهد... أفلت من التمساح فوجد الأسود في انتظاره

استطاع جاموس بري، أن ينجو من التمساح، الذي حاول التهام جزء منها داخل المياه، لكنها وجدت مصيرا مجهولا ينتظرها على الشاطئ.

بعدما خرجت من المياه، وجدت مجموعة من الأسود في انتظارها على الشاطئ، فبدأت معهم معركة أخرى، ظلت تحارب فيها على جميع الجبهات، إلى أن جاءها مدد من رفاقها، الذين استطاعوا إنقاذها في وقت حرج.