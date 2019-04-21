فيديو عن مفاجآت الطريق... سلم طائر يفاجئ سيارة

دائما ما تشهد الطرق السريعة، مفاجآت ليست في الحسبان، ومنها ذلك الحادث المفاجئ الذي تعرضت له سيارة، والذي أصبح متداولا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسبب سلم طائر على أحد طرق في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، الأربعاء الماضي، في تحطم زجاج إحدى السيارات، وكاد أن يؤدي إلى وقوع حادثة مروعة.

وقالت الطالبة مادي نيلسون، صاحبة السيارة، "إن السلم المعدني كان غير مربوطا من فوق شاحنة، وعندما دهسته سيارة مسرعة، طار في الهواء واصطدم بالزجاج الأمامي لسيارتها وحطمه"، بحسب موقع "إنسايد إيديشن".

وأضافت: "لا أدري كيف تحرك السلم من على الشاحنة في الحارة اليمنى، وطار حتى وصل إلى الحارة اليسرى، ثم اصطدم بسيارتي، لقد كان أمرا مرعبا".