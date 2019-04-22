شاهد... مواقف ساخرة في حياة العسكريين

يرصد فيديو، بعض تلك المواقف، التي يكون أغلبها في أوقات التدريب، حيث تتسبب تلك المواقف في مفاجأة بعضهم.
يواجه بعض العسكريين مواقف ساخرة، تمثل زاوية أخرى من حياتهم، المليئة بالصعاب.
يرصد فيديو، بعض تلك المواقف، التي يكون أغلبها في أوقات التدريب، حيث تتسبب تلك المواقف في مفاجأة بعضهم.
أفاد المركز الأوروبي لرصد الزلازل، اليوم الاثنين، عن وقوع زلزال بقوة 6.3 بمقياس ريختر في منطقة لوزون شمال غربي مانيلا في الفليبين.
دائما ما تشهد الطرق السريعة، مفاجآت ليست في الحسبان، ومنها ذلك الحادث المفاجئ الذي تعرضت له سيارة، والذي أصبح متداولا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
تحمل بعض العملات التاريخية تصميمات سحرية، تجعلها تحفة فريدة من نوعها.
استطاع جاموس بري، أن ينجو من التمساح، الذي حاول التهام جزء منها داخل المياه، لكنها وجدت مصيرا مجهولا ينتظرها على الشاطئ.
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