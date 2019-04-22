شاهد... مواقف ساخرة في حياة العسكريين

يواجه بعض العسكريين مواقف ساخرة، تمثل زاوية أخرى من حياتهم، المليئة بالصعاب.

يرصد فيديو، بعض تلك المواقف، التي يكون أغلبها في أوقات التدريب، حيث تتسبب تلك المواقف في مفاجأة بعضهم.