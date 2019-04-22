شاهد... كيف تقتحم القوات الخاصة الروسية حصون الإرهابيين

ويظهر في الفيديو، كيف فاجأت مجموعة القوات الخاصة الروسية الإرهابيين وقامت بمهاجمة وضرب آلياتهم ومركباتهم، مع عدم إعطائهم أية فرصة للرد من خلال إطلاق النار عليهم من الأسلحة الخفيفة.

ونرى أيضا مدى كفاءة القوات الروسية أثناء التدريبات على عملية التماسك والتعاون واستخدام المهارات التكتيكية التي تساعد المجموعة على التعامل مع واحدة من أصعب المهام في مكافحة الإرهاب وهي عمليات الاقتحام في الوقت المحدد والدقة في إصابة الهدف والانتهاء من المهمة بنجاح.

وتعد القوات الخاصة الروسية واحدة من أخطر وحدات القوات الخاصة في العالم وتندرج تحتها 5 وحدات خاصة، كل منها أكثر فتكا من الأخرى.

واستطاعت تلك الوحدات تنفيذ عمليات عسكرية في العديد من مناطق العالم، وكان أحدها داخل إحدى القواعد الأمريكية، حيث قامت باختطاف إحدى مروحيات الجيش الأمريكي.

وأورد موقع "روشن بيوند هيد لاينز" الأمريكي قدرات الوحدات الخاصة الروسية الخمس، واستطاع مقاتلي تلك الوحدة الاستيلاء على مروحية أمريكية من إحدى قواعد الجيش الأمريكي، في كمبوديا عام 1968، وكانت طراز "إيه إتش — 1" (كوبرا).

ونشر موقع "زفيزدا" التابع للجيش الروسي على "يوتيوب"، الأحد، مقطع الفيديو، قالت إنه يرصد عمليات اقتحام تنفذها وحدات القوات الخاصة الروسية، لمواقع معادية.