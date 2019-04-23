بالفيديو... "معركة النار" تحول ساحة الاحتفال لكرة ملتهبة

شارك الآلاف من الهندوس في معبد دروغا في الاحتفال بـ"أني كيلي"، المعروف أيضا باحتفالات "معركة النار".

الاحتفال الذي شهد مشاركة الآلاف في هذه المناسبة شهد تراشقا بأشجار النخيل المحترقة التي حولت الساحة لكرة من النار في أجواء احتفالية.

وهو تقليد متبع في هذا الاحتفال من أجل الآلهة دورغا.