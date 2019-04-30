بالفيديو..سقوط رافعة عملاقة على مبنى في واشنطن يوقع ضحايا

انتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يصور لحظة سقوط رافعة بناء عملاقة على أحد المباني السكنية في واشنطن.

المقطع المصور تم إلتقاطه من إحدى السيارات التي كانت تعبر الطريق للطرف الآخر.

ليتفاجئ السائق بسقوط الرافعة التي وبحسب الأجهزة الأمنية أدت لوفاة أربعة أشخاص، كما وأدت لتعطيل حركة السير في المنطقة لبعض الوقت.