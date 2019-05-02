عريس يلعب " PUBG" ويترك عروسه في حفل الزفاف (فيديو)

ويظهر الفيديو نظرات العروس إلى عريسها والتي تحمل علامات استغراب وتساؤل من موقف عريسها، وعلى ما يبدو تفكر في المستقبل الذي ينتظرها.
في حين أن العريس كان منهمكا باللعب ولم يكلف نفسه بالنظر إلى الحضور وإلى الشخص الذي قدم له هدية بمناسبة زواجه.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع مصور يرصد قيام عريس أثناء زفافه بالانشغال بهاتفه النقال، ومندمجا بلعبة "PUBG" الشهيرة، تاركا عروسه لوحدها دون أي اهتمام بها.
ويظهر الفيديو نظرات العروس إلى عريسها والتي تحمل علامات استغراب وتساؤل من موقف عريسها، وعلى ما يبدو تفكر في المستقبل الذي ينتظرها.
في حين أن العريس كان منهمكا باللعب ولم يكلف نفسه بالنظر إلى الحضور وإلى الشخص الذي قدم له هدية بمناسبة زواجه.
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