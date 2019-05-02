بالفيديو... قرد يسرق صراف الجراج في الهند

ويظهر على مقطع الفيديو قرد جريء يخرج من السيارة و يدخل قمرة الصراف خلال النافذة ويأخذ المال من مكان حفظ النقود.
وسرق القرد 73 دولار تقريبا، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
التقطت كاميرات المراقبة مقطع فيديو لقرد يسرق صراف في موقف السيارت في الهند.
ويظهر على مقطع الفيديو قرد جريء يخرج من السيارة و يدخل قمرة الصراف خلال النافذة ويأخذ المال من مكان حفظ النقود.
وسرق القرد 73 دولار تقريبا، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
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