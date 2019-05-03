بالفيديو...مفاجأة غير متوقعة للاعبة رفع أثقال

لم تتخيل لاعبة رفع الأثقال الشقراء منى بيرتيروس أن مشاركتها في منافسات البطولة الأفريقية لرفع الأثقال ستبقى في ذاكرتها في الأبد.

زميل اللاعبة منى، جيمس دي لاسي، فاجأها بطلب يدها للزواج منها فور انتهائها من التحدي، في مشهد رومانسي أضفى لمسة حب على الحضور في استاد القاهرة.

وامتلأ الاستاد بالتصفيق والصفير والضحك فرحاً واحتفالاً بالثنائي الجديد.

يُذكر أن البطولة أقيمت مطلع الأسبوع الجاري بالصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي، وحصد المنتخب المصري فيها 33 ميدالية ذهبية، و18 ميدالية فضية، و9 ميداليات برونزية ليحصد أحفاد الفراعنة رجال وسيدات بمختلف الأوزان، المركز الأول من بين 15 منتخبا مشاركا.