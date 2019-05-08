بالفيديو... أخطبوط يمسك بوجه شابة رافضا تركها

انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، لشابة صينية وقعت ضحية لأخطبوط تعلق بوجهها.

الشابة الصينية التي تنشط كمدونة على مواقع التواصل، فعلت البث المباشر على أحد مواقع التواصل عندما تعلق الأخطبوط بوجهها.

إلا أن الأمور تطورت أسرع من ذلك عندما تشبث الأخطبوط بوجهها رافضا تركها، لتدخل الشابة بنوبة من البكاء.