ذات الرأسين... سلحفاة نادرة تظهر في تايلاند (فيديو)

رصد مقطع فيديو لسلحفاة برأسين تم تصويرها في تايلاند، قدرة مدهشة على الحركة لتلك السلحفاة النادرة.

وبحسب الفيديو، فإن السلحفاة، ذات الرأسين، ولدت في شهر مارس / آذار الماضي، في تايلاند.

ولأنها واحدة من السلاحف النادرة، فإن مالكها قدر ثمنها بحوالي 32 ألف دولار.